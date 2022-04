(VIDEO) Persio Maldonado: “Es un error del Gobierno propiciar tasa cero para productos terminados”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, consideró este miércoles como un error que el Gobierno quiera establecer tasa cero a 67 subpartidas arancelarias de productos de la canasta básica.

“Yo creo que es un error del Gobierno propiciar la tasa cero para los productos terminados, pienso que República Dominicana en estos dos años y pico que ha tenido con la pandemia ha tenido la suerte de no tener desabastecimiento”, manifestó.

Durante una entrevista en el programa “Levántate NY”, Maldonado explicó que hubiese sido válido que el Gobierno exonerara materias primas a los productores nacionales.

“Creo que es un error y puede tener un costo que tal vez no lo vamos a sentir de manera inmediata”, reiteró.

El también abogado señaló que no es la primera vez que República Dominicana ha tenido precedentes negativos con el citado tema, ya que, según dijo, con la Ley PL 480 cuando se desmontó toda producción del maíz, muchas de las cosas que vienen del extranjero se debe a que se han dejado de producir en el país, porque se creía que es más barato.

En ese sentido, destacó que muchas veces no se quiere ver que detrás de cada producto, hay una persona que vive de ello y que no solo se debe pensar en precios baratos, sino también en una población que trabaje, de manera que, “una cosa no puede estar desconectada de la otra”.

Para Maldonado lo que el Gobierno debe hacer es tener un aparato productivo que garantice el suministro de la alimentación para el país.

Argumentó que otro aspecto a tomar en cuenta sobre la tasa cero a los aranceles, es que la importaciones se prestan a “situaciones escandalosas de corrupción y de tráfico” como por ejemplo el caso hipotético de cuando se da tasa cero por seis meses, pero una persona trae más de los establecido y luego por influencia se resuelve y entra al país.

Préstamo del Gobierno a clínicas privadas

Sobre el préstamo de RD$2,000 millones a clínicas privadas por parte del Gobierno, el director general de El Nuevo Diario, sostuvo que el Estado, quizás, no ha sido lo suficientemente eficaz al mostrar la motivación de algunas decisiones, lo que a su juicio, deja “sobreentendido lo que la gente pueda entender ”.

De acuerdo a las declaraciones de Maldonado, este préstamo será facilitado por un banco y no del presupuesto nacional, con la intención de propiciar el turismo de salud.

También, aclaró que ese dinero no iba a ser invertido en los hospitales públicos.

“Yo no creo que haya problemas ahí, en prestarles a las clínicas para que desarrollen y se fortalezcan en este sentido (turismo de salud)”, subrayó.

Desafíos de los periodistas dominicanos

Al ser preguntado sobre los desafíos que enfrentan los periodistas, Maldonado opinó que uno de los principales es que el trabajo se ha universalizado, pero que la República Dominicana, en sentido general, goza de un ambiente “más o menos estable en la comunicación, salvo los incidentes y las groserías con que a veces tenemos que bregar como fue lo que ocurrió aquí con la prensa y con el defensor del Pueblo”.

El periodista fue enfático al puntualizar que la libertad de expresión es una lucha constante, porque toda expresión de poder siempre procura conspirar contra la verdad.

Asimismo, citó que otros desafíos son las tecnologías y la parte financiera, pues las plataformas digitales no pagan de forma razonable a los medios.

“Por suerte hemos ido avanzando, ya por lo menos la Unión Europea ha logrado concretar unas leyes para que las plataformas compensen los contenidos de los medios”, resaltó.

