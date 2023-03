(VIDEO) Persio Maldonado considera se debe ejercer un liderazgo que fomente la educación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), Persio Maldonado, consideró este miércoles que en República Dominicana se debe de ejercer un liderazgo que fomente la educación y las buenas prácticas.

Durante su participación en la primera cumbre de liderazgo “ITCI: Leadership Summit 2023”, Maldonado sostuvo que un líder político responsable tiene que ser un educador permanente con sus acciones.

Tras señalar que ese tipo de modelo ya ha desaparecido en el país, el director general de El Nuevo Diario destacó que el profesor Juan Bosch fue uno de los líderes que lo ejerció y en tiempos difíciles de la política y de la economía.

“Era una educación integral y plena para resaltar todos esos valores en la formación y yo creo que eso es muy importante en un país y ese es el liderazgo que debe de hacerse en cualquier ámbito del ejercicio de la política”, expresó.

El director de El Nuevo Diario, enfatizó que un presidente tiene que predicar con el ejemplo, con el sentido del buen gobernar y con las buenas prácticas.

“Y estoy convencido de eso, porque no he visto a nadie que haciéndolo bien, le haya ido mal, en cambio, he visto a mucha gente llegar bien y terminar siempre mal y yo creo que es porque no ha observado ese sentido ético y de servicio, que es lo que debe de caracterizar a todo liderazgo”, reafirmó.

Para Maldonado lo mismo pasa en la familia, ya que entiende que cuando los padres predican con ejemplo, a los hijos no hay que hablarle tanto, pues a juicio, los humanos aprenden más de lo que ve, que de lo que oyen o se le explica. En ese sentido, puso como ejemplo a sus tres hijos, de quienes dijo han visto cómo se mantienen unidos y comparten en familia cada fin de semana que pueden.

“Pienso que es un factor muy importante, porque no solo ejerce un liderazgo, yo creo que da a la familia una inteligencia emocional sumamente importante para la existencia, para ejercer el liderazgo y para ejercer la vida, porque yo pienso que te da una capacidad de un buen trato, y yo creo que el buen liderazgo debe generar un buen trato”, apuntó.

También consideró, que en todos los ámbitos, el capital humano es lo más importante y que cree más en una persona con poco recurso, pero con entusiasmo, que en una persona con muchos recursos, pero sin pasión ni decisión, pues según dijo, sin entusiasmo, pasión y disciplina no se puede construir nada.

Durante el tiempo de preguntas y respuestas, Maldonado abordó los desafíos de las personas jóvenes. También habló sobre el espíritu de higiene que debe de levantar el liderazgo político y social en las mentes de las personas.

El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) y el Instituto para la Transformación Integral fueron las entidades que realizaron el congreso.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), Elizabeth Mena, fue quien entrevistó a Maldonado, al ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Victor -Ito- Bisonó y al presidente de la Cámara Americana de Comercio (Amcham), Roberto Herrera.

En la actividad, que contó con la presencia de empresarios y líderes de diferentes sectores sociales y económicos, el Codessd reconoció la trayectoria en liderazgo y el aporte al desarrollo económico y social del país a Persio Maldonado, Victor -Ito- Bisonó, Héctor José Rizek, Abraham Hazoury, Anyarlene Bergés, Raul Rizik Yeb, Elizabeth Mena, Iraima Capriles, Roberto Herrera, Sandy Filpo, Guillermo A. Sención, Circe Almánzar y a Jaime Senior.

