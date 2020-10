(VIDEO) Perro visita dueño detenido en cuartel de la PN de Cotuí por violentar toque de queda

View this post on Instagram

toque de queda / A través de un video, enviado este domingo a la redacción de El Nuevo Diario, se muestra a un perro llegar al cuartel de la Policía Nacional de Cotuí, presuntamente para estar con su dueño, quien en esos momentos se encontraba detenido por haber violentado la disposición del toque de queda. Video: Luis Ozuna. #ElNuevoDiarioRD