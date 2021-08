(VIDEO) Periodista Tuto Mota sostiene se debe incluir tema medio ambiente en diálogo nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique (Tuto) Mota valoró como positivo la receptividad que han tenido todos los convocados al diálogo propuesto por el presidente Luis Abinader para dar inicio a una serie de transformaciones en el país, los cuales dijeron presentes ayer lunes en “tan importante encuentro del liderazgo nacional”, y al mismo tiempo, sostuvo que se debe enmendar la ausencia del tema medio ambiental en tales cambios.

“Han hablado de muchos temas que indiscutiblemente son de vital importancia para el pueblo dominicano, pero lo que a mí me ha llamado la atención y me gustaría que alguien me corrigiera si es que estoy equivocado, es que el gran tema ausente en este diálogo parece ser el medio ambiente, se habla de agua, pero ese no es todo el medio ambiente”, expresó.

Mota emitió sus comentarios durante su participación en el programa “El Nuevo Diario AM”, el cual conduce junto a los periodistas Luis Brito, Cristal Acevedo y Rafael Zapata, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 04:15).

En tal sentido, indicó que el tema del agua es solo un componente de la problemática ambiental en la República Dominicana, la cual dijo es mucho más “compleja” y está adquiriendo dimensiones “alarmantes”.

“Es un problema que realmente está adquiriendo unas dimensiones alarmantes como el asunto del ruido, de la contaminación de esos vehículos que transitan sin ningún tipo de adecuación para evitar la emisión de gases que son contaminantes”, señaló.

Consideró que Santo Domingo y otras ciudades deben estar entre las más ruidosas del mundo, indicando que este tipo de contaminación produce efectos negativos en la salud y en las labores cotidianas de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que el tema ambiental figura entre las prioridades de todos los países del mundo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), según las Naciones Unidas, por lo que consideró pertinente que en el diálogo que pretende abarcar los principales problemas de la República Dominicana se incluya dicha problemática.

“Lo primero que usted tiene que poner es la casa en orden y esa es la casa grande, el ambiente que todos tenemos que disfrutar o padecer, creo que ese es un tema que debe ser incluido, que eso se corrija cuanto antes. El 15 de septiembre es la próxima convocatoria, así que hay tiempo suficiente para que si en verdad ese es un error, pues se corrija”, agregó.

