(VIDEO) Periodista Tuto Mota sorprendido por “silencio oficial” ante múltiple homicidio de Higüey      

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El veterano periodista Enrique Alberto Mota “Tuto”, expresó que está sorprendido y extrañado por lo que calificó como un “silencio oficial” en la República Dominicana, ante el trágico suceso acontecido en Higüey el pasado sábado, donde un hombre salió de su vivienda tras dispararle a su pareja y posteriormente matar otras seis personas.

“A mí me llama la atención que eso no ha motivado una declaración pública al más alto nivel de repudio, porque aquí fallece una persona y declaran duelo nacional o empiezan a resaltar sus logros, pero en cosas como esta me ha extrañado el silencio oficial que ha habido con relación a este caso”, manifestó.

El comunicador se expresó en estos términos al abordar el caso de Ángelo Santana, quien salió de su casa luego de agredir a su pareja y luego le disparó y mató a otras seis personas en Higüey.

Mota emitió sus declaraciones durante su participación en el programa Tiempo de Noticias, el cual condujo junto al comunicador Abraham Montero, y que es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Mota indicó que el múltiple homicidio debe servir de alerta a las autoridades dominicanas, porque la sociedad está transitando un camino muy diferente en relación a las conductas que son aceptables en la actualidad.

“Tenemos lo que se puede llamar una cultura del like, donde una conducta es buena o mala no por los efectos que tenga sino por la acogida que reciba dentro de un público determinado, en su mayoría por aquellos que son activos en las redes sociales”, explicó.

El comunicador señaló que actualmente entre las personas se manifiestan patrones de conductas que eran repudiados por la sociedad dominicana y que hoy día son aplaudidos.

Mota advirtió que si no son tomadas las previsiones de lugar y con la atención que amerita el caso, los dominicanos corren el riesgo de que esos tipos de acciones violentas y desaprensivas puedan estar ocurriendo con cierta frecuencia.

“El daño que acciones como ésta ocasiona a una sociedad no se puede medir exclusivamente en la pérdida de vidas y en las personas que han resultado físicamente lesionadas, porque son muchos los que han sufrido otro tipo de lesión emocional o trauma”, expresó.

