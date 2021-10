(VIDEO) Periodista Rubén Franco pide al Gobierno ir en auxilio de familias de bomberos fallecidos en La Vega

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Rubén Franco lamentó el fallecimiento de los tres miembros del Cuerpo de Bomberos de Moca el día de ayer, quienes al morir dejan atrás esposas e hijos, y abogó para que el Gobierno dominicano y las instituciones que forman parte del bien común vayan en auxilio de los familiares de esos héroes que perdieron la vida en el desempeño de su deber.

“Ya que no podemos recuperar a esos héroes que perdieron sus vidas, que La Vega y el Gobierno central aseguren el buen vivir de los hijos menores de edad, los estudios y una indemnización a esas familias, a fin de que sus dependientes no caigan en la miseria por no tener al proveedor de esas casas, que por favor no quede en desamparo la familia”, expresó.

Franco emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a Daurin Muñoz, y el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 28:11).

En tal sentido, consideró que la propia gente de La Vega debe procurar que las familias de los tres hombres que fallecieron reciban una indemnización apropiada, para que esas familias no queden desamparadas, indicando que los tres bomberos murieron mientras desempeñaban sus labores.

Por su parte, el periodista Daurin Muñoz manifestó estar de acuerdo con lo que expresó Franco, y sostuvo que en el país se suele ver que bomberos, policías y militares mueren y las autoridades se olvidan de las familias que dejan desprotegidas esos servidores públicos.

“Ojalá que esto no suceda con estos tres héroes, tienen que darle seguimiento, no desamparar a sus familiares, a sus niños y viudas, ojo con eso”, agregó Muñoz.

