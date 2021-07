(VIDEO) Periodista Rafaelina Bisonó cuenta nunca pensó pasaría de la administración a presentar noticias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Rafaelina Bisonó reveló que cuando inició su vida universitaria nunca aspiró a ser presentadora de noticias, sino que estudió administración para trabajar en la empresa de su familia, y no fue hasta que su madre le recomendó hacer un curso de locución que se dió cuenta que la comunicación le apasionaba.

“Mi mamá me dice estudia locución para que también tengas ese complemento junto con la administración, y estudiando locución en la Otto Rivera me mandan a un casting a Televida canal 41, y yo ¿para qué voy a una casting si no me voy a dedicar a eso?, sin embargo fui seleccionada con tan solo 18 años”, contó.

Bisonó emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por las comunicadoras Paloma de la Rosa y Laurie Peña, en el programa “Novedades”, y el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(ver entrevista a partir del minuto 22:08).

Comentó que luego del casting leyó noticias por cinco años en Televida canal 4 y en el 2007 pasó a formar parte de Telemicro, medio que consideró un segundo hogar, y en donde estuvo laborando hasta el año 2020 cuando salió a causa de la pandemia.

“Los medios de comunicación no podían cerrar, debían continuar con el personal con mucho menor ingreso y por eso muchas personas que estaban laborando pues tuvieron que sacarlas y fue lo que pasó en mi caso, salgo de Telemicro en plena pandemia”, expresó.

Tras ser preguntada sobre cómo surgió su más reciente proyecto “Al límite”, Bisonó dijo que a los 15 días de haber salido de Telemicro recibió una oferta del canal 4 CERTV para realizar la emisión estelar de “4RD Noticias” y para que también tenga un programa propio.

“Me dijeron quiero que tengas aquí también un programa y pudimos sacar al aire el programa “Al límite”, me siento sumamente feliz de esta gran oportunidad porque aquí puedo desarrollarme no solamente como presentadora, sino también como productora que es una gran responsabilidad”, indicó.

Manifestó que el programa televisivo “Al límite” que salió al aire la pasada semana, supone un gran reto porque es una propuesta humana que muestra cada día temas distintos con reportajes en exterior y varias entrevistas.

“Aquí yo quiero resaltar lo bueno, personas que se están destacando en diferentes áreas, pero también casos de ayuda que es lo que más me gusta y es por lo que yo siento que todos los días me apasiona más lo que hago, buscarle soluciones a personas que estén pasando dificultades, ser la voz de ellos”, destacó.

