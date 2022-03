(VIDEO) Periodista Rafael Zapata: Margarita no tiene calidad para decir que en RD se pasa hambre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Rafael Zapata sostuvo este viernes que la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, no tiene calidad para decir que en República Dominicana se pasa hambre y consideró que la misma debe ser un poco más inteligente al momento de emitir sus declaraciones porque “ya aquí no hay indios”.

“Ella fue parte importante de los pasados gobiernos, primera dama de la República, luego dos veces vicepresidenta, ¿Y qué fue lo que hizo para evitar que ocurriera lo que ahora vive denunciando, me va a decir que en los gobiernos pasados no habían personas que pasaban hambre y eso, que no estábamos en la situación delicada que está el país actualmente?”, cuestionó

El comunicador se expresó así tras comentar que la aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó que la palabra hambre ha vuelto a la República Dominicana ahora que no está el partido morado en el poder, durante una entrevista concedida al comunicador Roberto Cavada.

Zapata emitió sus consideraciones junto al periodista Enrique Mota, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

En ese orden, consideró que Cedeño debe ser un poco más inteligente al momento de emitir ese tipo de declaraciones, porque en lugar de congraciarse con la colectividad, lo que hace es obtener un repudio que no se imagina.

Estimó que quizás Cedeño forme parte de un grupo de políticos dominicanos que no se han actualizado y creen que aún se están dirigiendo a ciudadanos que no usan redes sociales y que desconocen en lo absoluto todo lo relativo a la historia reciente de la República Dominicana.

“No sé si ella hace esto a sabiendas de lo que aconsejan los expertos en marketing, de que tiene que hablar, no importa si es en bien o en mal, porque lo importante es estar en la palestra, ojalá que sea esta la razón principal porque, si no, estaría totalmente convencido de que está un poquito desubicada”, añadió.

