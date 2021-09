(VIDEO) Periodista Luis Brito: Las autoridades policiales están siendo muy blandengues

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Luis Brito manifestó su preocupación por la fuerza que ha tomado la delincuencia y por la ola de atracos que se estarían produciendo en el país, indicando que el Gobierno debe abocarse a resolver con la responsabilidad que amerita el tema delincuencial, al tiempo de tildar de “blandengues” a las autoridades policiales que no han tenido éxito en las investigaciones de los delitos ocurridos.

“El caso de la delincuencia en el país va de mal en peor, No hay un solo lugar del territorio nacional donde no esté golpeando la delincuencia. Las autoridades policiales están siendo muy blandengues y muy deficientes con el tema de la investigación, o no hay voluntad, o no hay la suficiente preparación de los investigadores”, expresó.

Brito emitió sus declaraciones durante su participación en el programa “Tiempo de Noticias”, el cual conduce junto a Emilio Osvaldo Brito, y que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 2:42).

Sostuvo que el Gobierno dominicano no está asumiendo con la debida seriedad el enfrentar a los delincuentes y criticó que cuando los candidatos presidenciales están en campaña aseguran tener un plan contra la delincuencia, pero cuando llegan al poder no cumplen con lo prometido.

“Cuando esos partidos y esos candidatos llegan al poder, todo eso como que se echa a un lado y se olvida, sabiendo que no hay paz en medio de esta delincuencia que cada día va progresando, asaltando gente, matando e hiriendo, y este país va en descenso”, externó,

En ese sentido, indicó que el tema de la delincuencia representa para los dominicanos un mal social que podría llegar a perjudicar el turismo que es la principal fuente económica de la República Dominicana, y dijo que hasta que los turistas no se quejen masivamente de los delincuentes, el Gobierno no tendrá la voluntad de ponerles un alto.

“En esta administración estatal la delincuencia se ha ido saliendo mucho más de control, ya estamos viendo incluso delincuentes en bandas motorizadas asaltando, eso no se había visto”, expresó.

Relacionado