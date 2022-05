(VIDEO) Periodista Luis Brito divisa renuncia de Abel Martínez del PLD para ir a la Fuerza del Pueblo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Luis Brito manifestó no tener dudas de que Margarita Cedeño será la candidata presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) porque el ex presidente Danilo Medina está impulsando que la ex primera dama gane la nominación y cuando eso ocurra, muchas personas terminarán saliendo de la organización partidaria, entre ellas el alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien tiene las mismas aspiraciones que Cedeño.

“Ahí va a haber gente que se va a ir del PLD molesto, inconforme por la intromisión en el proceso de Danilo Medina, por ejemplo Abel Martínez, que según encuestas está corriendo cabeza con cabeza con Margarita Cedeño, fácilmente lo estoy viendo renunciando del PLD y probablemente siendo juramentando en la Fuerza del Pueblo”, sostuvo.

Dijo que en el proceso de elección presidencial del PLD diáfano y sin la intromisión de Danilo Medina, el alcalde de Santiago tendría oportunidad de ganar la nominación presidencial.

Luis emitió sus comentarios junto al periodista Emilio Brito, en el programa “Tiempo de Noticias”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, señaló que antes de que se produzca la ruptura del PLD, tras celebrar sus elecciones primarias en el 2019, a Martínez se le conocía cierta afinidad con el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández.

Asimismo, observó que Medina apoya a Cedeño y no a Martínez, porque de ganar este último la nominación presidencial y llegar a ser presidente le pudiera arrebatar el partido que hoy dirige, cosa que quizás no ocurriría con la ex vicepresidenta.

