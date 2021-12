(VIDEO) Periodista Luis Brito aconseja al PLD asumir discurso realista para reconectar con ciudadanía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Luis Brito consideró este lunes que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual ha estado durante los últimos meses con un argumento de persecución política ante los supuestos casos de corrupción que se han destapado en el país, debe realizar un cambio de estrategia y asumir un discurso realista para que pueda volver a conectar con la ciudadanía.

“Yo lo que creo es que el PLD debe cambiar su discurso, un discurso realista que conecte con la sociedad, no es que le dé la espalda a esa gente suya que están en los tribunales, eso nunca jamás porque sería impropio, ahora, que cada quien asuma su responsabilidad”, sostuvo.

Brito se expresó así al señalar que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), durante la pasada gestión del expresidente Danilo Medina, admitió ante el Ministerio Público su participación en el supuesto caso de corrupción denominado Anti-pulpo y devolvió a las autoridades bienes y RD$10,000,000.00.

Emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Tiempo de Noticias”, el cual conduce junto a su hermano el también periodista Emilio Osvaldo Brito, el cual se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 07:14).

Estimó que el PLD debe asumir los supuestos casos de corrupción con responsabilidad y decirle al país que a quienes se les pruebe que hayan sustraído dinero o bienes del Estado serán expulsados de la organización política, lo que los ayudaría a engrandecerse ante la sociedad y recobrar parte de la confianza perdida.

Asimismo, sostuvo que lo lógico en estos momento sería que el expresidente de la República y actual presidente del PLD, Danilo Medina, quien ha sido mencionado más de 80 veces en el expediente Anti-pulpo, y en el que el principal imputado es su hermano Alexis Medina, se ponga a disposición de la justicia.

“Hablar de persecución política, y que el Gobierno lo que trata es de tapar sus errores, no, la gente no va a creer eso porque es un discurso manido al que los políticos nos tienen acostumbrado, señores cambien eso, el Partido de la Liberación Dominicana no depende de una persona,”, manifestó.

En tal sentido, dijo que el éxito del PLD no depende de su presidente, indicando que la organización partidaria no desapareció al hacerlo el profesor Juan Bosch, quien fue fundador y ayudó a que la misma llegara al poder.

“Se fue Leonel Fernández y el PLD sigue, desmembrado pero sigue, muere Juan Bosch, su creador nada más y nada menos, y el PLD sigue y crece, llega al poder y gobierna la República Dominicana”, señaló.

Relacionado