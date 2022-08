(VIDEO) Periodista Liliam Mateo critica en vacantes de empleos se discrimine a jóvenes preparados por no tener maestrías 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Liliam Mateo manifestó sentir orgullo de que en el país haya miles de jóvenes con una y hasta tres maestrías, sin embargo, cuestionó que hoy, para dar un empleo, tener postgrado sea uno de los requisitos principales cuando de esta manera se excluye una parte de la juventud que está preparada, pero por falta de oportunidades no ha alcanzado ese nivel de estudio.

“Ahora resulta que ya no es suficiente ser licenciado, usted tiene que tener dos o tres maestrías. Resulta que aquellos jóvenes que no tienen tantas posibilidades, que simplemente por un asunto de recursos no han podido hacer una maestría presentan su currículum para optar por una vacante y no tienen oportunidad”, criticó.

Mateo emitió sus comentarios junto al comunicador Domingo Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, a propósito de celebrarse ayer 12 de agosto el Día Internacional de la Juventud.

“Antes aparecía solicitud de empleo para jóvenes entre 18 y 25 años con experiencia laboral, luego era 25 hasta 35 y ahora resulta que las personas adultas no calificamos, y otros jóvenes que sí se graduaron con altas notas se quedan rezagados soñando con un empleo porque no tienen una maestría”, expuso.

En ese aspecto, la periodista consideró que desde hace tiempo las vacantes están mostrado requerimientos que son excluyentes en distintos sentido, y lo que hoy llaman competitividad en realidad lo que indica es que el mercado laboral se ha vuelto muy exigente.

“Otros le llaman que es la competitividad, que hay que estar a tono con los organismos internacionales, con las nuevas formas y un montón de cambios generacionales, corporativos, pero no tengo la culpa de no poder tener dinero para pagar una maestría que cuesta 300 mil pesos, pero yo tengo derecho a tener un trabajito”, agregó.

