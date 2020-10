(VIDEO) Periodista Héctor Luzón: Las redes sociales han democratizado la comunicación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Héctor Luzón, periodista y encargado de comunicaciones de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), manifestó este lunes que la implementación y uso de las redes sociales en la vida cotidiana de las personas han logrado democratizar la comunicación, debido a que ya no se tiene que esperar a que un medio en particular decida o no publicar una noticia.

“Las redes sociales son un tema bastante amplio, bastante complejo, es lo que ha marcado la comunicación los últimos 25 años. Las redes sociales quiérase o no han democratizado la comunicación”, puntualizó Luzón.

El periodista emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 7:46).

Asimismo, indicó que las personas en la actualidad poseen diversas vías para comunicarse como son Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, entre otros, las cuales ofrecen rapidez tanto para emitir una opinión, comunicar o para recibir información.

Pensiones en la República Dominicana

Al ser abordado sobre el tema de pensiones, Héctor Luzón resaltó que en la República Dominicana existen diversos tipos de pensiones, unos 8 en total, entre las que se encuentran la de servidores públicos y las de trabajadores del Seguro Social.

Entre los tipos de pensiones indicó que existen las de carácter solidaria, que se otorga por situación especial, pensión por incapacidad, personas con situaciones que les impide trabajar, y la pensión por sobrevivencia, aquella cuando un familiar directo de un pensionado fallecido hereda previo al ahorro del 2%.

Asimismo, resaltó que hay pensiones especiales, que no están dentro de la ley de pensiones y que otorga el presidente de la República vía decreto, pensiones por tiempo en el Estado, y hay otras que se otorgan por edad luego de 20 años de labor y más de 60 años de edad.