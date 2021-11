(VIDEO) Periodista Héctor Luzón cuestiona presidente Colegio de Abogados impida auditoría Cámara de Cuentas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista Héctor Luzón cuestionó este viernes cuál sería el motivo por el que Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), impediría que la Cámara de Cuentas audite el gremio de profesionales, “porque si no tiene nada que esconder, sencillamente debe dejar que audite quien quiera”.

“Cuando uno quiere que se audite de la forma que el incumbente de la institución plantea eso mueve a cierta suspicacia porque ¿cuál es la situación?, deja que la Cámara de Cuentas haga su trabajo”, consideró.

El periodista se expresó de esa manera ante el hecho de que la Cámara de Cuentas tuvo que citar mediante un acto de alguacil al Colegio de Abogados, para que en un plazo de 10 días reciban los auditores que realizarán la auditoría aprobada por el pleno del órgano en el plan anual de auditoría correspondiente al año en curso 2021.

Luzón emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Alternativa”, el cual conduce junto a Alberto Tavárez, Yineuri Díaz, Daniel Guillén y Alexis París, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 16:17).

Asimismo, señaló que la Cámara de Cuentas es un organismo constitucional y sus funciones están directamente previstas en la Carta Magna Dominicana.

“Por algo está en la Constitución, eso tiene un poder extraordinario, es el organismo responsable de llevar el control y la transparencia de todo el dinero que gasta el Estado, no importa de qué institución sea”, precisó.

Por su parte, el periodista Alberto Tavárez señaló que a pesar de que el Colegio de Abogados es una asociación profesional de carácter privado, también tiene un estatuto público que está creado mediante una ley y recibe fondos públicos, por lo que está sujeto tanto al escrutinio de la Contraloría General de la República como al de la Cámara de Cuentas.

“Y especialmente la Cámara de Cuentas que es un órgano fuera del gobierno central que tiene facultad para auditar todas las entidades que reciben fondos, sean centralizadas o descentralizadas”, agregó Tavárez.

También, ambos periodistas ponderaron que los actuales titulares de la Cámara de Cuentas fueron escogidos con criterio y sin politiquería.

“Yo creo que eso es muy positivo y siempre he sido partidario de que el estamento político no tenga tantos niveles de influencia, siempre los tendrá, pero que no tenga tantos niveles de influencia en estos organismos que son sumamente básicos para el funcionamiento de la institucionalidad en nuestro país”, añadió Luzón.

