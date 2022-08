(VIDEO) Periodista Glenn Davis pide al presidente Abinader “no equivocarse” con designación en Conani

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Glenn Davis Felipe, manifestó este miércoles que se está valorando a la exministra de Estado sin Cartera, Geanilda Vásquez, para que ocupe la dirección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), sin embargo, consideró que el perfil de la empresaria no es el que necesita esa institución.

En ese sentido, el comunicador realizó un llamado al presidente Luis Abinader para que no permita que una próxima designación en el Conani lleve a la institución al “colapso definitivo” por falta de gerencia.

“Sabemos que Geanilda tiene un peso político, pero no cuenta con el perfil, no llevemos a esa institución al colapso definitivo por falta de iniciativa, gerencia, formación en el área, no cometa ese error señor presidente, yo tengo mi opinión particular, quizás no la voy a decir aquí, pero la he expresado en mis redes sociales ya”, expresó.

Glenn Davis emitió sus comentarios en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Yo entiendo que esa institución debe de ser ocupada por alguien que cuente con la debida experiencia en el sector, con años trabajando esa parte y sobre todo con el perfil profesional para esa institución”, insistió.

Asimismo, el político puntualizó que no tiene nada en contra de Vásquez y lo que piensa es que podría servir mejor al Estado desde otra institución que sea afín a su perfil profesional.

