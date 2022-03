(VIDEO) Periodista española sostiene que los hombres pueden beneficiarse del feminismo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista española, Blanca Lugo, sostuvo que el concepto de “feminismo” no ha sido bien expuesto ante una parte de la población, debido a que este no solo busca beneficiar a las mujeres, sino también a los hombres, porque eso significaría que ellos ya no tendría que hacer un sinnúmero de cosas que la sociedad les ha impuesto.

A mi me gustaría explicarle a los hombres que el feminismo lo coloca a él también en una posición más justa, el feminismo hace que el hombre no tenga que pagar la cuenta, ni mantener una señora, el feminismo hace que no tengan que abrirle la puerta ni dejarle pasar antes de tiempo, el feminismo hace que yo también pueda abrir la puerta a ese señor”, expuso.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Lugo manifestó que el verdadero feminismo solo busca la igualdad y no desvalorizar al hombre, porque trata de darle el mismo sitio a ambos géneros dentro de la sociedad.

(Ver declaraciones a partir del minuto 24:59).



Indicó que aunque en la República Dominicana se habla mucho sobre el feminismo y el machismo, aún muchos hombres no están preparados para que una mujer la iniciativa, porque se le ha inculcado a lo largo de la historia que ellos son quienes deben actuar durante el sexo y en la vida cotidiana.

“El hombre dominicano tampoco está preparado que la mujer tome la iniciativa en el sexo porque está acostumbrado a ser el que actúa y la mujer la que se deje actuar, porque aquí hay unos roles muy marcados de comportamiento”, expresó.

Enfatizó que en el caso de las féminas se ha cultivado la creencia de “que las mujeres no somos amigas, somos enemigas, alguien a quien hay que vigilar muy de cerca, porque quizá me puede robar el marido, es decir, nos han enseñado que una mujer puede traerte problemas”.

“Tu marido se va con quien quiere, cuando quiere y como quiere, igual que las mujeres, pero hay que resaltar que no somos unas santas tampoco, cada ser humano no importa el sexo que tenga se va con quien quiere y te irrespeta si quiere, la otra persona no tiene ningún tipo de compromiso ni responsabilidad con tu matrimonio”, sustentó.

El “chapeo”

De igual forma, dijo que chapear, término popularmente usado en República Dominicana para referirse al método para obtener algo por medio de mentiras, es una técnica muy peligrosa, porque según expuso convierte al que recibe en un producto ya comprado.

“El chapeo es muy peligroso, porque el que paga exige y tú te conviertes en un producto de otra persona, eres el servicio que alguien paga”, comentó.

