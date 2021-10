(VIDEO) Periodista Enrique Mota: “Dominicanos no pagan impuestos, pagan multas”

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista Enrique “Tuto” Mota sostuvo que los dominicanos no pagan impuestos, si no que pagan multas por haber nacido en el país, tras referirse al alza en los precios de los combustibles, mismos que el pasado viernes tuvieron un aumento de tres y cuatro pesos por galón.

“Son multas porque se supone que uno paga impuesto con el objetivo de recibir servicios y obras, pero en el caso de la República Dominicana no es así”, declaró.

Mota emitió sus consideraciones durante su participación en el programa El Nuevo Diario en la Noche, el cual conduce junto a Lilian Mateo, y es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que el aumento en el precio de los combustibles afecta todo con relación a la economía y que, pese a que el gobierno trató de mitigar el alza de los derivados del petróleo, congelándolos durante varias semanas, esa era una situación que se volvía insostenible.

El periodista declaró que el barril de petróleo del West Texas, tomado como referencia para fijar el precio interno del combustible se encuentra por encima de los $80 dólares y que eso sumado a la crisis dejada por la pandemia el país, se encuentra sumergido en un “barril de pólvora”.

Asimismo, aseguró que si en el país existiera un sistema masivo de transporte bien organizado no sería tan “oneroso” para los dominicanos el precio de los combustibles, al tiempo en que indicó que en la República Dominicana el ciudadano tiene que auto proveerse de todo.

“Un ejemplo, aquí si usted tiene un hijo y no lo pone en una escuela privada; no tiene garantía de que va a recibir una buena educación, si no tiene un vehículo; no tiene seguro el transporte, si no tiene un inversor; no tiene garantía de disfrutar 24 horas de luz, si no paga la consulta privada en los médicos, no tiene garantía de nada, entonces, ¿son impuestos?’’, exclamó el comunicador.

