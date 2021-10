(VIDEO) Periodista Enrique Mota cuestiona si el país tiene una oclocracia o realmente no se necesita una reforma fiscal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique Mota señaló que la alocución del presidente Luis Abinader anoche, donde desestimó la realización de una reforma fiscal en el país, puede tener varias lecturas, y preguntó si los dominicanos cuentan con un gobierno que responde a los deseos de la muchedumbre o realmente no se necesitaba realizar una modificación al sistema tributario de la República Dominicana en estos momentos.

“Hay que recordar que en términos económicos, políticos, sociológicos, psicológicos, matemáticos, filosóficos, donde quiera que sea, la muchedumbre no necesariamente comprende el alcance de algunas medidas que son necesarias, entonces usted no puede regirse por lo que diga la mayoría porque no estaríamos en una democracia, sino en una oclocracia”, manifestó.

Mota emitió sus comentarios durante su participación en el programa “El Nuevo Diario AM”, que conduce junto a Luis Brito, Rafael Zapata y Glenn Davis Felipe, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 09:19).

Consideró que el Gobierno dominicano debe explicar a la población la razón por la cual desistió de realizar una reforma fiscal, cuando ya se estaba preparado a la ciudadanía psicológicamente para ello.

“¿Por qué se desiste de la reforma fiscal, no fue bien acogido por el pueblo, no es necesaria o se han tomado algunas medidas compensatorias que resuelven el problema por lo menos momentáneamente?, eso hay que decirlo porque el Presidente no lo dijo,

“El Presidente dijo que el Gobierno había decidido consolidar los logros que había tenido en base al ahorro del gasto y un sin número de factores”, expresó.

Mota, señaló que hay quienes afirman que, de no realizarse la reforma, el país pudiera tener una calificación desfavorable por las agencias calificadoras de riesgo, lo que traería consecuencias para la economía dominicana, y que la nación se haría un destino menos atractivo para la inversión extranjera.

“Nadie invierte su dinero donde no hay estabilidad política y social, estabilidad económica y donde hay algún tipo de inestabilidad los problemas llegan casi de inmediato, nosotros tenemos que tomar conciencia como pueblo, de que en muchas ocasiones hay que apurar los tragos amargos”, agregó.

Asimismo, dijo que en lo que se refiere a reformas fiscal siempre se espera que sean lo más justas posibles para que afecte más a aquellos que pueden y “no como se ha hecho regularmente en la República Dominicana, que se le carga el dado a la clase menos pudiente”.

En ese sentido, el periodista indicó que ningún país del mundo se recupera sin tomar medidas valientes que, aunque inicialmente disgustan a las personas, son necesarias.

Relacionado