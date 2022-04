(VIDEO) Periodista Elvin Castillo somete a Eduardo Hidalgo por supuesta difamación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Elvin Castillo depositó este martes, junto a su abogado el Dr. José Rafael Ariza y un grupo de comunicadores, una querella formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por supuesta difamación contra Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Dicha querella fue interpuesta luego de agotar un proceso de intento de conciliación que habría sido mediado por los destacados comunicadores Eury Cabral y Julio Martínez Pozo sin lograr llegar a un acuerdo satisfactorio, según dijo Castillo.

El comunicador dijo que el pasado lunes 28 de marzo el presidente de la ADP posteó en sus cuentas de redes sociales una información alegando que “yo había atacado en un comentario a la ADP, supuestamente por ser empleado del Estado y afirmó que yo devengaba $80,000 pesos y que por eso me había convertido en una “Bocina del Cambio”.

Agregó que Hidalgo también publicó una nómina antigua de los Comedores Económicos haciendo entender que era reciente en el ánimo de generarme un daño “muy evidente”.

Pero previo a eso, en el fin de semana del 25 y 26 de marzo, seguidores de Hidalgo desataron “una campaña feroz contra el comunicador sobre la base de mentiras y calumnias para tratar de dañar la imagen del señor Castillo, tomaron una cédula de otra persona y un nombre de otra persona y le colocaron una foto de Castillo, y en esas publicaciones alegaban que devengaba $120,000 pesos en el MINERD sin ser profesional, cosa que también es completamente falsa”.

Castillo, quien es coordinador del espacio matutino El Rumbo de la Mañana, que se transmite de lunes a viernes de 6:00 a 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM, del grupo RCC Media, dijo que ese montaje fue ampliamente difundido por todos los canales de comunicación interna de la ADP en el país generando un daño y una difamación asquerosa.

Luego de este intento de censura e intimidación por parte del presidente de la ADP y el gremio, Castillo recibió el respaldo de una serie de comunicadores importantes de la República Dominicana como son Ricardo Nieves, Domingo Páez, Carlos Peña, Jhonny Vázquez, Ramón Tolentino, Cristian Cabrera, Aquiles Correa, Jaime Rincón, Manuel Cruz, Rafael Linares, Vianney Marcelino, Delvis Santos, Emilio López, Sandy Saviñón, Iluminada Muñoz, Alfredo de la Cruz, entre muchos otros que le expresaron su total apoyo y repudiaron el intento de manchar una carrera en ascenso con una campaña sucia y mentirosa.

“Hoy 5 de abril Día Nacional del Periodista, doy un paso al frente en contra de la censura, la intimidación y la intolerancia que ha mostrado el señor Hidalgo en mi contra”, puntualizó Castillo.

“No hago esto solo por mí sino para sentar un precedente, no puede ser que cualquiera que quiera ensuciar y dañar una carrera, una reputación construida sobre la base de mucho esfuerzo y sacrificio se salga con la suyas sin consecuencias, el apellido de mis padres y mis hijas no puede ser ensuciado así como así “ afirmó Castillo.

Cabe resaltar que el Colegio Dominicano de Periodistas a pesar de interesarse en el caso del comunicador prometiendo fijar una posición, a más de una semana de manejar el caso ha hecho un silencio sospechoso.

“Hoy soy yo pero mañana puede ser cualquiera de ustedes, simplemente por hacer un comentario que no les gusto a estos señores intentaron destruirme pero no lo permitiré sin usar las armas que tengo que son la verdad, Dios y toda la gente que me quiere y aprecia”, sentenció Castillo.

El joven comunicador también manifestó que toda la prensa nacional debería condenar el atentado a la libertad de expresión como el que se le ha hecho de manera vulgar y abusiva, que hoy en lugar de celebrar deberíamos estar atendiendo este intento de dañar a un periodista y es una pena el rol del Colegio de periodistas que ha hecho total silencio ante tan grave ataque.

