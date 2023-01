(VIDEO) Periodista Elmer Féliz previene a Desangles: Tanto batir el tema de Chabebe te jugará en contra

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el periodista y productor de espectáculos Elmer Féliz la entrevista que la comunicadora Gabi Desangles ofreció en al programa “Alofoke Radio Show”, donde expuso de manera abierta las razones que la llevaron al divorcio del empresario José Chabebe, fue totalmente vacía e innecesaria en algunos sentidos, y consideró que “batir” tanto el tema de su separación le jugará en contra a la también actriz.

Consideró que esta entrevista, más que enviar un mensaje de una etapa que quedó atrás, lo que habría significado es que la comunicadora nunca podrá superar a su expareja.

“Vi una entrevista muy forzada porque para hablar del tema de su nueva pareja no debe inmiscuir a Chabebe, también mencionar que ella fue infiel a ella misma cuando, mi amor, tú misma sabes las cosas que pasaron y han venido pasando antes de Chabebe, o sea, no es una historia que se ha escrito de la nada, es que mucha gente te conoce”, expresó.

Félix emitió sus consideraciones en el programa “Novedades” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde expresó que Desangles no debería traer más a colación el tema de su separación, sobre si es para decir que su exesposo y ella no era compatibles.

“Creo que después de todos esos meses donde ella nos dio boda, donde nos mostró ese cariño, la mayoría de fotos que se tomaban siempre ella entregada a su hombre, no puede ser dizque que ahora él no daba la milla extra, siento que no hubo fidelidad en sus palabras”, añadió.

En cuanto a Chabebe, el periodista aplaudió la forma en que el empresario se ha comportado, ya que desde un principio se rehusó a hablar con los medios sobre el tema por respeto a su expareja.

“Chabebe desde el principio, desde que salió este tema yo tuve la oportunidad de escribirle a través de Whatsapp y él me dijo que no quería tocarlo por respeto, lo que se valora y se aplaude. Esto no le va a jugar en contra a él, le va a jugar en contra a Gaby Desangles”, expresó.

