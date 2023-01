(VIDEO) Periodista Elmer Féliz cree actitud de Bad Bunny tras incidente con fan seguirá restándole a su carrera

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y productor de espectáculos Elmer Féliz consideró que la actitud que ha mostrado el artista puertorriqueño Bad Bunny, tras haber arrojando el celular de una fanática que intentaba tomarse una foto con él en el exclusivo complejo Casa de Campo al Este del país, seguirá restándole puntos a su carrera por varios días.

El comunicador señaló que el auge que ha tenido el puertorriqueño lo hace ver como una especie de Michael Jackson en este tiempo, por lo que la noticia de este incidente, más el tuit que público el artista manifestando que no se arrepentía de su acción y que lo volvería hacer, se quedarán por un tiempo en la palestra pública.

“Vamos a ver cómo Bad Bunny va tomando cartas sobre este asunto porque realmente esto le va a estar restando mucho en los próximos días, va a seguir siendo un tema que estará en palestra no sabemos hasta cuándo. Lamentablemente este es el manejo que se debe de tener cuando no se puede hacer nada, no hay un manejo efectivo pasan estas situaciones”, apuntó.

Féliz emitió sus consideraciones en el programa “Novedades”, el cual conduce junto a las comunicadoras Laurie Peña y Paloma de la Rosa, y se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El periodista lamentó que Bad Bunny esté pasando esta situación cuando se encuentra en la “cúspide”, y en ese sentido señaló que muchos artistas, cuando tienen todo y la gente les aplaude, no saben manejar la fama y suelen realizar acciones similares a las del rapero.

“Tienen la fama, pero cuando llega un momento en que ellos fallan y pasan situaciones como la que está viviendo hoy en día Bad Bunny caen se desmoronan, muchos no saben manejar esa situación”, expuso.

