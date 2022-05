(VIDEO) Periodista Elmer Féliz advierte figuras no miden consecuencias de “la era del rating”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Elmer Féliz, quien cubre la fuente de novedades y entretenimiento, puntualizó que muchas figuras del espectáculo no han podido comprender la magnitud de las consecuencias que puede generar para sus vidas, en el ámbito personal y profesional, seguirle la corriente a la era digital o del rating, argumentando que muchos quieren ser figuras a la mala o aumentar seguidores sacrificando muchas cosas.

En ese sentido, expuso que algunas personalidades entienden que si no explotan de forma mediática su vida personal, no puede avanzar dentro de este mundo y debido a esto cuando llega la crisis, les cuesta mucho salir de ellas porque no se saben manejar.

“Estamos viviendo en la era del rating y eso hace mucho daño, pero para muchas personas eso es fabuloso, porque en ocasiones quieren desmentir algo y generan más crisis. Debemos decir que en esto hay periodistas envueltos y muchos quieren ser figuras a la mala, pero tú nunca las ves trabajando para ser figuras, solo las ves generando las controversias”, expresó.

Continuó diciendo que “hay muchas figuras que se toman mucho protagonismo y eso también les causa daño. Por eso deben tener manejo de las cosas que van a publicar y cómo las va a publicar”, expresó.

El profesional de la comunicación subrayó que “si aquí los artistas supieran tener un manejo y si van a crear controversia, deben aprender a manejar lo que conlleva esa crisis, porque toda acción trae una reacción”.

En una entrevista realizada por Manuel y Hermes Meccariello en el programa Manuel & Hermes Magazine, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Féliz puntualizó que también es importante que los artistas conozcan bien a las personas de su entorno, argumentando que muchas veces las controversias, son generadas por las personas que los rodean.

(Ver entrevista en el minuto 23:45).

“Cuando sale un rumor de ese entorno familiar hay que buscar la forma de cómo aliviar la situación, porque alejándote, solo se le da larga a todo”, especificó.

Sostuvo que el protagonismo y la inmediatez traída por las redes sociales a la sociedad actual, ha provocado que muchos con la intención de vender primicias, causen daño a la imagen de ciertas personas, situación que por lo general se sale de control.

Asimismo, manifestó que en casos como este, el periodista que se respeta se ve en la obligación de dirigirse a la fuente antes de divulgar las informaciones, para confirmar que se trate de algo verídico y no de un simple rumor.

Relacionado