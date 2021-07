(VIDEO) Periodista Elianta Quintero: No tengo con qué pagar el amor que he recibido en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora venezolana radicada en el país, Elianta Quintero, dijo no tener con qué pagar la gran cantidad de amor que ha recibido en República Dominicana luego de haberse aventurado años atrás a salir de su país y venir a trabajar en un medio dominicano, y en donde en un principio se encontró con el inconveniente de que no le entendían al hablar.

“Llegue al país y no fue fácil porque venía perdida, yo no les puedo explicar y yo los quiero más ahora porque cada metida de pata que daba…, me decían Elianta la gente no te entiende y yo ¿cómo que no me entiende?”, contó riendo.

Quintero emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por las comunicadoras Paloma de la Rosa y Laurie Peña, en el programa “Novedades”, y el que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(ver entrevista a partir del minuto 22:08).

Dijo que a pesar de las dificultades que supuso dejar de ejercer su profesión en su país natal cada día que pasaba se convencía de haber tomado la decisión correcta para ella y su familia, resaltando con ello que Telemicro, medio que la acogió, ha sido una segunda casa.

Asimismo, contó que la aceptación que ha tenido su trabajo y su persona en el país, incluso ha beneficiado a su hija Estefania, que también vino con ella dejando sus amigos y estudios en Venezuela.

“Para Estefania ha sido un gran desafío y además esta carrera que no tiene horario, hoy estás y mañana no sabes si vas a regresar, te llena de muchos retos la carrera, pero tengo la fortuna de siempre haber contado con el apoyo de mi familia”, manifestó.

Tras ser preguntada cómo ha sido trabajar en los medios en el marco de la pandemia, Quintero respondió que esto significó un poco más de lo mismo, resaltando que “cuando el mundo se detiene los periodistas corren más”.

“Pandemia, huracanes, terremotos, inseguridad, es el día a día del periodista y solamente que se nota más, pero es una vida que no es fácil, ni para quienes están alrededor, por eso te digo que esto no es un trabajo, esto es pasión y el que no tiene pasión por el periodismo se nota”, añadió.

Al hablar de su más reciente proyecto, “Conectados”, la periodista contó que nació de la intención de poder resaltar la historia que hay detrás de cada ser humano y mostrar “lo bonito que tenemos todos”.

“Es cuando sale la propuesta de hacer un programa de una hora, un programa humano, donde podamos ver inclusive de esa gente que a lo mejor en un momento no está muy bien en la palestra, pero todos tenemos una historia y todo tiene una respuesta”, contó.

Relacionado