(VIDEO) Periodista Edward Ramírez: “Migración ilegal haitiana no es negocio, sino traición a la patria”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Independientemente de la situación política, social y económica que vive Haití, y que ha hecho que parte de sus ciudadanos emigren a otras latitudes del mundo, el periodista Edward Ramírez sostuvo que los responsables del aumento de haitianos indocumentados en República Dominicana son políticos, militares y empresarios que durante años se habrían beneficiado con el tráfico ilegal de personas hacia este territorio.

En tal sentido, el comunicador sostuvo que la situación en el país con los haitianos indocumentados, lo que representa una carga social y económica para el Estado, se acabará cuando políticos, militares y empresarios, específicamente del sector construcción, entiendan que “la migración ilegal haitiana no es un negocio, sino una traición a la patria”.

“Es que aquí no importa que se haga cumplir la Ley de Migración, que dicho sea de paso ahí la tenemos, eso no importa, porque el tema de Haití se va a caer cuando venga un presidente que esté dispuesto a sanear las Fuerzas Armadas, a hacerles entender a los militares que la migración ilegal no es un negocio, es una traición a esta patria”, expresó.

Ramírez emitió sus comentarios en “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

“Esos militares, que cuando pasa un vehículo fletado de haitianos prefieren 5 mil y 10 mil pesos para dividirlo entre tres en lugar de hacer las cosas bien, de cumplir el juramento de defender su patria y la soberanía nacional son traidores a la patria”, sumó.

Asimismo, llamó traidores a la patria a los políticos que serían enviados a los consulados dominicanos en Haití y firman visas como si estuvieran practicando su rúbrica personal.

De igual forma, consideró como unos traidores a la patria los empresarios que construyen altas torres, con nacionales haitianos que enviarían a buscar de forma ilegal, para después depositarlos en fincas para que hagan hermosos edificios.

“Esos haitianos le corren a la situación política de su país y encuentran aquí un refugio que no es el mejor, pero lo encuentran, y eso pasa porque aquí tenemos políticos, empresarios y militares que se han hecho millonarios de eso, entonces es muy difícil a veces escuchar un discurso nacionalista cuando ellos mismos saben qué es lo que pasa aquí”, concluyó.

Relacionado