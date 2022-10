(VIDEO) Periodista Edward Ramírez insiste Estado debe tener una labor de seguridad preventiva y no reactiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Edward Ramírez externó su preocupación porque la delincuencia y los grupos armados en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, “se ha salido de control”, y sostuvo que el conflicto que provocó tres muertos el pasado domingo en sector Vietnam de San Felipe se pudo evitar si en el país hubiera una labora de seguridad preventiva en lugar de reactiva.

“Si yo no soy capaz de garantizar la educación del pueblo, el libre tránsito y mucho menos la seguridad estoy incumpliendo mis deberes como Estado, estoy atropellando los derechos de los ciudadanos, entonces la seguridad de este país no puede ser reactiva, tiene que ser preventiva señores, no podemos estar apagando fuegos”, manifestó.

El periodista sostuvo que el hecho de que los establecimientos comerciales del sector Villa Mella hayan permanecido varios días bajo un toque de queda autoimpuesto por temor a la delincuencia habla de una irresponsabilidad del Estado.

Ramírez emitió sus comentarios junto a los comunicadores Mariano Abreu y Milcíades Guevara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

También consideró que controlar la delincuencia no es entrar 250 motocicletas y tres tanques de guerra a un sector determinado, porque se está viendo que a pesar de ese despliegue de fuerzas los ciudadanos no se sienten seguros.

“Porque al final de cuentas la labor del Ministerio de Interior y Policía y de los mismos organismos castrenses es velar por la seguridad del ciudadano y si él, a pesar de tener los tanques, de tener las patrullas, no se siente seguro, pues entonces el trabajo no se está haciendo”, expresó.

Relacionado