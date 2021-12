(VIDEO) Periodista dice Gobierno de Abinader dejó atrás práctica de jugar con el hambre del dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz consideró este lunes que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, con la entrega del Bono de Navidad, dejó atrás la mala práctica de humillar y jugar con el hambre de los dominicanos como dijo ocurría anteriormente con la entrega de las cajas de alimentos que realizaba la pasada administración en la época navideña.

“Hace unos años, yo era un adolescente, fui a la Gobernación y fue una humillación, fui a buscar una caja y me dieron un empujón que yo dije a mí nadie me hace meterme a esa fila, yo veía como esos señores, ancianas y ancianos con unos sudores se empujaban, y eso me marcó, nunca trate de conseguir una caja de esas después de esa experiencia”, expuso.

Muñoz sostuvo sus planteamientos tras comentar que el pasado fin de semana el programa gubernamental Supérate comenzó a entregar en distintos puntos del país el Bono de Navidad, por un valor de 1,500 pesos.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, el cual conduce junto a Rubén Franco, Ale Zaimy Veras y Aneuris Mercedes, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 37:21).

Asimismo, el comunicador sostuvo que el contenido de las cajas navideñas en la pasada gestión no llegaba a 1,000 pesos, y además, según indicó, los alimentos no eran de buena calidad.

Por su parte, el comunicador Alezaimy Veras consideró que con la entrega del Bono de Navidad el actual Gobierno logró desbaratar una presunta mafia que existía con la entrega de las cajas, así como adecentar las ayudas sociales.

“Ahora el colmadero más humilde, si tiene su verifone ya se está beneficiando de ese programa, o sea, usted va y consume esos 1,500 pesos donde usted quiera, entonces eso dinamiza la economía”, manifestó.

De igual forma, Veras ponderó que el Gobierno haya empezado a inicios de diciembre con la entrega de los Bonos de Navidad, y además que lo hagan de manera ordenada y pacífica como los dominicanos merecen.

“Primera vez que un gobierno arranca tan temprano a entregar los bonos navideños y es una excelente decisión del presidente Abinader para que con tiempo la persona pueda armar su plan, porque a veces las personas conseguían la tarjeta el 23 y no le daba tiempo para nada”, expuso.

