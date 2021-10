(VIDEO) Periodista Daurin Muñoz sugiere a nuevo director PN moderación; dice “no está ahí para hablar mucho”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz llamó este miércoles al recientemente designado director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, a tener cuidado con las declaraciones que emite ante la prensa, indicando que él fue designado en ese cargo para trabajar y no para hablar.

“Él debe tener cuidado porque empezó hablando mucho y debe saber que él no está ahí para hablar, está ahí para trabajar y hacer todo eso que está diciendo, ponerlo en práctica y llevarlo a cabo”, expresó.

Muñoz emitió sus consideraciones durante su participación en el programa “Cebolla News”, que conduce junto a Rubén Franco, Alezaimy Veras y Aneuris Mercedes, y el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 12:00).

También consideró que el nuevo director de la institución del orden tiene “una actitud desafiante y un poco arrogante”, al tiempo en que dijo que la población dominicana quiere mano dura, sin embargo, también está cansada de tantas palabras.

“El general ha dicho muchas cosas, y entre ellas que en seis meses policías y ciudadanos convivirán de una manera pacífica, o sea, que la relación será buena, y a eso es que uno aspira entre otras cosas, pero uno quiere que suceda, no que se diga”, manifestó.

Asimismo, señaló que declaraciones han hecho que personas pierdan su cargo en el Gobierno, e incluso, hasta que pierdan elecciones, por lo que reiteró que Then tener cuidado porque una palabra podría marcar su gestión de manera negativa.

“Una palabra o unas declaraciones pueden marcar su gestión, e incluso, hasta costarle el cargo, muchos se han ido por la boca, por hablar de más, es mi consejo para el general Then, no lo conozco y no tengo nada en contra de él”, agregó.

Relacionado