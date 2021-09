(VIDEO) Periodista Daurin Muñoz: No podemos apostar al éxito de un año escolar con un déficit de maestros

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz deseó suerte al ministro de Educación, Roberto Fulcar, con el inicio del año escolar que empezó este lunes, señalando que no se puede apostar al éxito del nuevo ciclo educativo con un déficit “tan grande” de profesores, y consideró que se terminará contratando a los maestros que aún no han podido pasar el Concurso de Oposición Docente.

“Empezamos el año escolar con una vacante de 19 mil profesores, y es literal una vacante, porque anteriormente existía la misma, pero muchos profesores que aún no habían podido concursar tenían contratos, ahora no es así, y como va este concurso no se sabe qué va a pasar”, expresó.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Cebolla News”, que conduce junto a Rubén Franco y Alezaimy Veras, y que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, Muñoz llamó a todos los ciudadanos a apoyar el nuevo inicio del año escolar para que “salga bien”, ya que será la primera vez que, después del confinamiento que se generó por la pandemia, todos los centros educativos estarán abiertos impartiendo docencia.

De su parte, el comunicador Alezaimy Veras también se refirió al tema, y sostuvo que con los inconvenientes que se han presentado este año con el Concurso de Oposición Docente, el cual se canceló porque la mayoría de participantes habrían fallado la prueba, parecería que no se podrán llenar las vacantes que se necesitan actualmente.

“El Ministerio de Educación debe ir afinando eso porque impartir docencia con una precariedad de maestros es muy difícil”, manifestó Veras.

