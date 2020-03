(VIDEO) Periodista critica alto índice de abstención en voto tras manifestaciones en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Camila García Durán criticó este lunes el alto porcentaje de abstención de votos registrado en las elecciones extraordinarias municipales del domingo luego de que las personas apoyaran y participaran de múltiples manifestaciones multitudinarias en todo el país.

“El pueblo decidió y ganó, pero la abstención de un 65.1% con 75% de colegios computados me llamó mucho la atención, son cosas que yo no me explico. Cómo es que un pueblo que se unió a realizar cacerolazos, a protestar en varias manifestaciones multitudinarias, cómo la gente se pude contradecir”, enfatizó.

La periodista emitió sus comentarios durante su participación, junto a los comentaristas Aneudy Ramírez y Euclides Marmolejos, en la emisión del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite en la plataforma del periódico El Nuevo Diario TV.

Indicó, que el índice de abstención en el reciente proceso electoral duplica el registrado en los comicios del año 2016, donde en ese entonces se registró un 31%.

“Entiendo que con esa abstención no se está representando el verdadero sentir de la población en estas elecciones”, agregó.

En ese orden, sostuvo que pudo haber influido el tema de seguridad en cuanto a la salud de las personas por los recientes casos de coronavirus en el país, al igual que una posible falta de importancia de los electores por tratarse de elecciones municipales.

“No entiendo cómo el 65% de los electores se quedó en su casa después de tanta bulla y tanto bulto”, enfatizó.

Votos nulos

Camila García Durán también abordó el tema de los votos registrados como nulos durante los comicios, en los cuales entiende pudo haber cierto problema para los electores al momento de ubicar a sus candidatos en una boleta con tantos recuadros.

“Yo fui a votar, y yo que soy joven y uso lentes no veía bien la casilla, era muy difícil de encontrar al favorito en la boleta electoral y además con tantas alianzas y partidos uno no sabía ni por quién era que esta votando”, aseveró.

