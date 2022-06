(VIDEO) Periodista cree subsidio a motoristas es un incentivo “al mayor problema” en el tránsito nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique “Tuto” Mota consideró que el subsidios de RD$2,650.00 que el Gobierno entregó en tarjetas a 400 motoconchistas, el pasado marte, es un incentivo “al mayor problema” de tránsito que existe en la República Dominicana.

Enfatizó que los motoristas son una fuente de generación de atracos, accidentes y violación a las leyes viales; por eso, puntualizó que esta iniciativa solo sirve de parche para cubrir la incompetencia de las autoridades que durante décadas no han podido brindar a la sociedad un transporte público eficiente.

“Creo que hay consenso de que uno de los más graves problema que tiene el tránsito en estos momento lo constituyen los motoristas, esos motoristas que no respetan luz rojas, esos que se suben a las aceras, esos que transitan en vía contraria como si no fuera nada, esos que son la principal fuente de accidentes de tránsito. Esos motoristas que están involucrados en la mayoría de los taracos”, emitió.

Junto a Simón Rodríguez y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mota expuso que esta iniciativa “raya en absurdo”, porque tampoco garantiza que a partir de ahora habrá una rebaja en la tarifa de los servicios que los moto taxistas brindan al pueblo en general.

“Lo grande es que el director ejecutivo del Gabinete de Transporte, Hugo Beras lo está dando como un logro; sin embargo no han sabido buscarle una respuesta a los problemas más elementales del tránsito que han llevado a que la gente tema salir a las calles y una de la razones de ese temor son los motoristas”, precisó.

El veterano de la comunicación sostuvo que aquí se debe aportar al fomento del transporte colectivo, argumentando que dar dinero a motociclistas no resuelve ninguna de la problemáticas existentes en la movilidad.

“Yo no he visto una infracción puesta por las autoridades a la infracciones de todo tipo que cometen los motoristas que por las aceras viven circulando delante de todo el mundo, eso lo sabe todo el que anda en las calles, los ven que no respetan luz roja”, externó.

En ocasiones anteriores, Mota había abogado por la regularización de este sector, tras firmar que las imprudencias cometidas por los motoristas en las narices de los agentes de tránsito, en la República Dominicana, tienen “aterrada” a la ciudadanía, sin que las autoridades tomen alguna medida al respecto

Argumentó que el estrés generado por esta situación, sumada a otros aspectos del tránsito nacional, puede generar un aumento en algunas enfermedades, debido a que cuando el cuerpo es sometido a grandes presiones es más susceptible a sufrir una muerte repentina.

