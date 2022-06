(VIDEO) Periodista considera “Margarita es el títere perfecto” para Danilo Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mientras argumentaba las razones por las que el exmandatario Danilo Medina apoyaría a Margarita Cedeño en sus aspiraciones a la candidatura presidencial por Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el periodista Melvin Sena consideró que la ex vicepresidenta “es el títere perfecto”.

Comentó que a diferencia de Abel Martínez y Francisco Domínguez Brito, también aspirantes a conformar el catalogo presidencial esa organización política, debido a su falta de liderazgo Cedeño representan un blanco fácil de manejar, y eso hará que Medina Sánchez le brinde respaldo.

El profesional de la comunicación argumentó que el triunfo de la ex primera dama, en las primarias del PLD, que están pautadas para octubre de este año, representa el poder que facultaría a Danilo Medina a elegir con quien aliarse de cara a las contiendas electorales 2024.

“Margarita representa el poder decidir con quien hace una alianza el PLD, porque si es Abel o Domingo él no tiene ese control, pero con Margarita que no tiene estructura, que no tiene liderazgo, que no tiene un background que le ayude a desarrollar una simpatía para convocar a todo un pueblo que vote por ella”, emitió.

Durante un dialogo con los comunicadores Carlos Rodríguez y Vladimir Henríquez en el programa “Políticas Nuevas”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Sena puntualizó que Danilo Medina es un estratega político; por tanto, entiende que si tiene la candidatura presidencial, él podrá optar entre apoyar a un amigo, que tiene su propio partido o negociar con el Partido Revolucionario Moderno.

(Ver).

En ese contexto, estimó que de inclinarse por acordar con el Gobierno, Medina Sánchez podría solicitar ser habilitado para postularse a la Presidencia de la República una vez más y un mejor trato para sus allegados y familiares ante la justicia.

“Ahí Danilo Medina va a tener que decidir si apoya a ese amigo que tiene sus conflictos personales, que tiene su propio partido o trata de negocia con el Gobierno para que le suavice el tratamiento que le da a sus familiares y relacionados en la justicia y que lo habilite también”, externó.

De su lado, el comunicado Carlos Rodríguez favoreció a Francisco Domínguez Brito, tras considerar que es el aspirante que más uno dentro del Partido de la Liberación Dominicana, además de poseer “un olor natural a PLD”.

Relacionado