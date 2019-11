(VIDEO) Periodista con Ginecomastia en seno izquierdo invita a hombres chequearse para evitar cáncer de mama

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A propósito de celebrarse este martes el “Día Internacional del Hombre”, el periodista José Ramón Suero, llamó a ese segmento de la población a realizarse los estudios pertinentes en caso de sentirse algunas anomalías en sus senos para evitar cáncer de mama al igual que las mujeres.

El comunicador de 32 años hace la alerta a raíz de que recientemente fue diagnosticado con una Ginecomastia Izquierda Unilateral en fase mixta.

“Acudí al médico porque hace unos días sentí que algo crecía en mi seno izquierdo y consulte la situación con mi madre quien es enfermera porque al ponerme la mano en el pezón sentía un poco de dolor, de inmediato me dijo que acuda a realizarme chequeos de lugar, así lo hice y la medico general que me atendió me envió a realizar una fonografía de mama y el resultado arrojado fue una Ginecomastia”, añadió Suero.

En ese momento relató que al ver el diagnostico quiso diplomarse, sentía que se iban sus fuerzas, pero le pidió a Dios fortaleza, porque gracias a la fe en él todo saldría bien y recibió esa fortaleza divina para llevar el resultado a un especialista.

Expresó que al recobrar ánimo, pidió a Dios que le de fuerzas para sacar y luchar contra cualquier enfermedad en su cuerpo y sobre todo para afrontar la realidad.

Ante esta situación invitó a los hombres a no descuidarse por ser hombres y tomar todas las medidas de necesaria para evitar cáncer de mama y también para obtener a tiempo cualquier enfermedad.

Precisamente inició una campaña en los medios de comunicación y redes sociales por el desconocimiento que existe en la población por esta situación.

Sostuvo que el positivismo y la fe en Dios son dos armas primordiales para enfrentar cualquier situación y estas herramientas ayudan a mantener fortaleza para no caer en la depresión.

Agregó que aunque continua realizándose otros estudios médicos con el fin de recibir el correcto tratamiento.

