(VIDEO) Periodista Carlos Lara dice no cree en el MP porque pediría condenas anticipadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Carlos Lara expresó que no cree en el Ministerio Público ni en su independencia porque este organismo del sistema de justicia pediría medidas para los acusados que, a su juicio, son condenas anticipadas y eso le haría daño al sistema democrático.

Según Lara, lo que sostiene puede notarse en algunos casos de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que fueron apresados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) durante la operación Calamar.

“Ese Ministerio Público independiente lo sabe; por ejemplo, no hay forma humana posible de que una persona con el arraigo de Gonzalo Castillo se vaya a escapar de un proceso judicial, no hay manera y más aún cuando tenían dos años investigando y él visitando el Ministerio público constantemente, que tuvieron la oportunidad de desaparecer y no lo hicieron”, expuso.

Lara emitió sus comentarios junto a los comunicadores Milcíades Guevara, Moisés Ruiz y Doclar Castillo, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

(Ver programa).

El periodista sostuvo además que no cree en un Ministerio Público que puede durar hasta dos años investigando un caso para siempre apelar al “morbo y al afán de protagonismo”, y este sería un accionar que se habría visto en esta gestión desde su designación.

Dijo que tampoco cree en un Ministerio público que anule la presunción de inocencia de los encartados, lo que es sumamente cuestionable ya que todo individuo es inocente hasta que un juez no lo declara culpable mediante una sentencia.

“No creo en un Ministerio Público que destruye los derechos fundamentales en nombre de una supuesta lucha contra la corrupción y este Ministerio Público lo ha hecho, no solamente con este caso, estoy hablando de todos los casos que ellos han manejado”, agregó.

