(VIDEO) Periodista asegura “negocio de Mantequilla está próximo a caer”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Melvin Sena se refirió al caso de Wilkin García “Mantequilla”, residente del municipio Sabana Grande de Boya, y sostuvo que, aún el joven aparentemente no ha incurrido en un delito, su polémico negocio de captar inversiones para luego supuestamente duplicar la cantidad de dinero que recibe en un mes, está próximo a caer.

Señaló que el propio Mantequilla alega que su negocio de captar inversiones no se trata de un esquema piramidal, por lo que cree que la única alternativa que queda es la de lavado de activos, en especial porque la narrativa del supuesto contador crea “cierto nivel de desconfianza”.

“¿Qué hace?, tú me entrega 20 mil pesos, yo voy al banco y depositas 100 mil pesos o el límite que me permitan los bancos y ya ese dinero es legal, ¿Qué yo hago como dueño del dinero ilícito?, perder 20 mil pesos y limpiar 80 mil pesos a mí no me molesta porque voy a limpiar una cantidad considerable que puede utilizarse en otras inversiones de manera legal entonces ahí lo que se está haciendo es un lavado de activos”, sostuvo.

Sena emitió sus comentarios junto a los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez, Felito Rodríguez y Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El comunicador mencionó, además, que Mantequilla pudiera estar violando normas bancarias, y aunque tampoco en ese aspecto ha trascendido que ha fallado, aseguró que va a caer.

Durante el programa los comunicadores mostraron un video en donde supuestamente parte de los pobladores de Sabana Grande de Boya están exigiendo a Mantequilla que le devuelva el dinero que invirtieron en su negocio porque se habría cumplido en plazo en el que tendría que devolver la inversión.

