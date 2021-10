(VIDEO) Periodista Alberto Tavárez critica Ministerio de Salud no exija tarjeta de vacunación en iglesias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y abogado Alberto Tavárez consideró este miércoles como un absurdo que el Ministerio de Salud Pública haya eximido a las iglesias de la obligación de exigir a sus visitantes la tarjeta de vacunación contra la COVID-19, indicando que República Dominicana es un Estado laico, en donde las atribuciones del Gobierno son diferentes de las religiosas.

“No es posible que por un asunto espiritualista se asuma que el que va a entrar a la iglesia no va a estar contaminado de Covid, o que tiene la enfermedad y no va a contaminar a los feligreses, eso es un populismo barato, señor ministro de Salud Pública rectifique eso”, declaró.

El periodista se expresó de esa manera al referirse a la reciente disposición del Ministerio de Salud Pública, que indica que los centros de salud públicos, privados y las iglesias, se encuentran exentos de exigir la tarjeta de vacunación o prueba PCR negativa.

Tavárez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Alternativa”, que conduce junto a Héctor Luzón, Yineuri Díaz, Daniel Guillén y Alexis París, y que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 49:05).

Manifestó estar de acuerdo con que en los centros de salud no se exija el documento porque la ciudadanía se dirige a esos lugares cuando está enfermo generalmente, sin embargo, dijo que no pedir la tarjeta en los templos religiosos es algo que no tiene sentido.

“Que en la iglesia no se exija, bajo el predicamento de que ya si entra ahí por un milagro va a estar sanado o no va a contaminar porque milagrosamente va a estar bloqueado el virus, es un asunto absurdo”, reiteró.

Puntualizó que “se le dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, insistiendo en que las atribuciones religiosas son diferentes de las del Gobierno y que se debe dejar de lado lo que estaría siendo un populismo político.

Asimismo, dijo que se debe actuar con racionalidad y no es posible que porque las congregaciones religiosas sean muchas en el país, e incluso tengan un representante en el Poder Ejecutivo como asesor, se acepte que se dé un mensaje distorsionado a la población.

“Hago un llamado al ministro de Salud Pública, rectifique eso porque usted está mandando un mensaje distorsionado y ambiguo de que los que van a la iglesia no tienen que vacunarse. El Gobierno tiene que ser contundente, coherente y debe tener una sola posición, todos tienen que presentar su tarjeta de vacunación donde quiera”, añadió.

