(VIDEO) Peregrinos denuncian que monjas fueron arrastradas por agentes de la PN frente al Palacio Nacional

Peregrinos de El Seibo denunciaron este domingo que fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional mientras marchaban hacia el Palacio Nacional en reclamo de que se resuelva el desalojo del que fueron víctimas. Los peregrinos reclaman más de 20 mil tareas, dentro de las parcelas 119A, 119B, 116 Y 115 del distrito catastral 38-5, de esa comunidad. #elnuevodiariord