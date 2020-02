(VIDEO) Peralta dice elecciones debieron ser suspendidas el sábado; asegura hay irresponsabilidad de la JCE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, expresó este lunes que la Junta Central Electoral (JCE) debió suspender las elecciones el sábado si los equipos no estaban presentando las boletas electorales correctamente, al tiempo que cuestionó por qué no se le informó al país ese día lo que sucedía con el proceso.

“¿Qué pasó el sábado que esos equipos no estaban subiendo la boleta completa? ¿Si fue el sábado que se descubrió por qué no se suspendieron las elecciones ese sábado, por qué no se le habló al país de lo que estaba sucediendo?”, se preguntó el ministro.

Peralta emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas que conforman el panel del programa El Sol de la Mañana, que se transmite de lunes a viernes por la emisora Zolfm y su plataforma digital.

(Video cortesía de El Sol de la Mañana).

Igualmente, sostuvo que la Junta Central Electoral (JCE) debe convocar a elecciones en el menor tiempo posible como manda la Constitución y las leyes del país.

Irresponsabilidad JCE

Peralta indicó que la Junta Central Electoral actuó con irresponsabilidad en este caso, asegurando que no fue lo correcto y que no se manejaron bien.

“Yo pienso que la junta ha actuado con irresponsabilidad en este caso, no ha sido lo correcto, no se han manejado como debió ser. Ellos debieron el sábado decir lo qué estaba sucediendo y suspenderla el sábado si no había arreglo. No dejar que esto sucediera”, sostuvo el miembro del PLD.

Investigación

Peralta resaltó que hay que realizar una investigación profunda de qué sucedió en este proceso, y qué ocurrió el sábado con los equipos que presentaban problemas con boletas.

“Los culpables tienen que cargar con su responsabilidad. A un pueblo que fue a votar no se le puede poner de mojiganga”, agregó José Ramón Peralta.

“Hay que realizar una investigación profunda de qué sucedió, qué pasó el sábado que esos equipos no estaban subiendo las boletas completas”, agregó el ministro.

En ese orden, dijo que son lamentables los sucesos de ayer ya que es una tragedia para la institucionalidad democrática del país, algo que asegura, no se había vivido nunca en el país, asegurando que esas cosas ya se habían superado en el país.

Comunicación entre presidente Danilo Medina y Castaños Guzmán

Al ser cuestionado sobre si hubo comunicación entre el presidente Danilo Medina y el presidente de la Junta Central Electoral, Castaños Guzmán, este respondió muy seguro diciendo que no.

“No, no habló con el presidente Medina. En ningún momento habló con el presidente Medina. El presidente Medina le hizo saber a través de alguien la posición, pero no habló con el presidente”, afirmó Peralta.

Anuncios

Relacionado