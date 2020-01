(VIDEO) Peralta: “abucheo en el Olímpico es parte de la desesperación de la oposición”

View this post on Instagram

El Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, aseguró que el evento deportivo donde fueron abucheados miembros del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), corresponde a un acto de desesperación por parte de la oposición. En otro orden dijo estar tranquilo y que el candidato presidencial Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), se mantiene ganador en las encuestas. #elnuevodiariord