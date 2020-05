(VIDEO) Pequeños comerciantes en Santiago piden al Gobierno permita abrir establecimientos

View this post on Instagram

establecimientos Pequeños comerciantes en Santiago, pidieron este viernes al presidente de la República, Danilo Medina(@danilomedina ), que les permita abrir sus establecimientos comerciales, bajo el alegato de que no representa ningún peligro para la población ante la circulación en el país del COVID-19. A través de un video, los dueños de tiendas de repuestos en esa ciudad, dijeron que están en todo el derecho de operar, señalando que sus negocios pagan impuestos. #elnuevodiariord