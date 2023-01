(VIDEO) Pepe Abreu reitera en 2023 entrega del 30% fondos de pensiones es “inadmisible”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael “Pepe” Abreu, sostuvo que el proyecto que procura la entrega del 30 % de acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a los trabajadores dominicanos es “inadmisible” porque representaría un desmonte de recursos destructivo.

“La mayoría quisiera su 30% porque no saben que eso podría significar que cuando llegue su retiro, como está pasando en los países que se metieron en esa aventura, se les diga miren no hay fondos para las pensiones porque como distribuimos esto no hay fondos, ¿y entonces?, ah no, usted tiene que esperar a otra acumulación porque los Estados no tienen para reponer esos fondos”, expuso.

Abreu emitió sus comentarios al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde dijo que lograr otra acumulación para otorgar pensiones requeriría extender el plazo de trabajo a más de 360 meses.

(Ver programa).

Dijo que de aprobarse el proyecto que promueve el diputado reformista Pedro Botello, el trabajador va a tener que adaptarse “a una pensión mínima, dentro de la mínima” para poder tener una determinada entrada cuando llegue su tiempo de retiro.

“En ningún sistema de pensiones se acostumbra a hacer devoluciones, por eso los ahorros no son voluntarios, son obligatorios porque si a cada ser humanos que dice ‘yo me construyo mi propio sistema de pensión, a mí no hay que administrarse nada’, le dijéramos ‘garantízate lo tuyo, tú vas a guardar tanto’, ¿tú crees que lo va a hacer?, no lo hace”, señaló.

Abreu puntualizó que las urgencias del día a día que tienen las personas son mayores que el pensar en el futuro y en que un día se necesitará de una pensión, y más aún si se tiene salud y juventud.

El proyecto que busca el pago del 30% de los fondos de pensiones para los trabajadores sigue siendo promovido por un sector y la pasada semana el legislador Pedro Botello llamó a los dominicanos a marchar juntos hacia el Congreso Nacional el próximo 27 para exigir la devolución de estos recursos.

