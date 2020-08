(VIDEO) Peña Guaba dice Abinader cumplirá promesa de implementar tarjeta “La Doble” en su gestión

View this post on Instagram

Francisco Antonio (Tony) Peña Guaba, el próximo encargado del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno que encabezará Luis Abinader (@luisabinader), a partir de este 16 de agosto, aseguró este jueves que el gobierno entrante dará prioridad a los programas sociales. “Aunque el Gobierno tenga problemas económicos, una de sus prioridades es la gente”, destacó Peña Guaba. #elnuevodiariord