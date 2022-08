VIDEO: Pelotero se disculpa por tener un celular en el terreno en medio de un partido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PHOENIX – El intermedista dominicano de los Piratas, Rodolfo Castro, se disculpó el martes por la noche luego de que se le cayera el celular de su bolsillo durante un deslizamiento en la tercera base, en el cuarto inning de la derrota de Pittsburgh por 6-4 ante Arizona en el Chase Field.

Castro dijo que tener el celular en su bolsillo durante el juego fue “un accidente y un error”, además de una violación de las reglas de MLB, dice una nota del portal LasMayores.com.

“En realidad, sólo recuerdo que me vestí, me puse el pantalón y fui a comenzar algo. Nunca me pasó por la mente pensar que seguía teniendo el celular en mi bolsillo”, confesó el quisqueyano. “Salí y nunca lo sentí en mi bolsillo”.

El dominicano Rodolfo Castro aclara su situación con el celular anoche. MLB de su lado abre una investigación. Podría haber sanciones. pic.twitter.com/BHe3OH3sU8 — Martín Rodriguez (@Martinrodriv) August 10, 2022



“Para ser honesto, no creo que haya algún jugador de béisbol que salga al terreno con la intención de quedarse con su celular. Es horrible que me haya pasado a mí. Obviamente, fue sin querer. Si te soy honesto, me siento horrible”.

Castro había sido ascendido a los Piratas horas antes, luego de pasar los últimos dos meses en Triple-A Indianápolis.

El umpire Adam Hamari fue quien se dio cuenta primero al ver el celular en el suelo, antes de alertar a Castro. El dominicano dijo que se sorprendió cuando lo vio e inmediatamente lo recogió y se lo dio al coach de la tercera base de los Piratas, Mike Rabelo.

