(Vídeo) Pelotero Octavio Dotel espera le regresen propiedades incautadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, hizo un vehemente llamado a las autoridades dominicanos para que le devuelvan las propiedades que le fueron incautadas en agosto del año pasado.

A Dotel, quien jugó en Grandes Ligas por 15 temporadas, se le incautó un sin número de vehículos y otros objetos, que siguen en manos del Ministerio Publico, por lo que el expelotero quiere recuperar sus pertenencias.

Entrevistado en el programa Deportes en Línea, de la plataforma digital de El Nuevo Diario, Dotel precisó que tiene impedimento de salida, además de que sus cuentas siguen congeladas, por lo que espera se termine el largo proceso de investigación.

“No tengo nada en contra del Gobierno, ni de los que están investigando, pues sé que ellos siguen trabajando mi caso”, dijo Dotel a los cronistas Ricardo Rodríguez y Ramón Estévez, conductores del espacio que se difunde al mediodía.

“Puedo salir a la calle normal, pero no puedo salir del país, tengo mis cuentas bloqueadas, por lo que el Octavio Dotel que yo soy y el que preparé para ser ahora mismo no lo estoy siendo”, agregó el exlanzador, quien fue apresado el 20 de agosto y luego dejado en libertad nueve días después.

“Sigo mi vida normal, no tengo nada que esconder, ni escapar de mi país”, sostiene el jugador que lanzó con trece equipos de MLB.

“Lo que paso conmigo es vergonzoso, le puede pasar a cualquiera, no se puede predecir lo que pasa, pero tengo mi conciencia limpia”, añadió. “Ellos (los investigadores) creían que yo era parte del negocio, pero no fue así, por lo que no me avergüenzo”.

Subrayó que tiene un colegio, una escuela de gimnasia y muchos apartamentos, y todo eso lo consiguió durante su vida como pelotero, no antes ni después, por lo que no entendió como lo ligaron a la red de narcotráfico y lavado de activos que encabezó César Emilio Peralta, alias El abusador.

“Soy tan claro que ni yo compraba mis propiedades, lo que compraban todo era mi familia, mis hermanos, ya que nunca tuve tiempo para eso, solo para jugar béisbol”, aseveró.

Entre las propiedades de Dotel se encuentra el Colegio Santa Bárbara, una escuela de gimnasia con el nombre de ODGYM, entre otros. Además de un sin número de apartamentos, los que compró todos en oportunidades.

