(VÍDEO) Pelotero José Reyes batea jonrón con las bases llenas con ayuda a familias necesitadas

Estos días, sin duda han sido de prueba para cada ser humano. Dios nos ha puesto un freno involuntario, pues tanto nos enfocábamos en producir que muchos nos olvidamos hasta de VIVIR, y es justo ahí donde abrimos los ojos con este ‘sacudión divino’ y nos damos cuenta que la verdadera riqueza consiste en valorar tu familia y en cuantas sonrisas puedas dibujar en el rostro del prójimo, especialmente de esas personas que hoy transitan por los callejones de tierra por los que un día también lo hice yo . Hoy, ante esta difícil situación, Dios me ha permitido proveer con alimentos, a más de 300 familias de mi pueblo, Palmar Arriba, manteniendo así presente las palabras del Señor Jesús: ‘Hay más dicha en dar que en recibir’ Hechos 20:35 . Gracias primero a Dios y a mi gente que se ha involucrado en este proceso: mis padres, familia, amigos porque demostramos que en la UNIÓN está la fuerza!