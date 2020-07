(VIDEO) Pelotero Aneudy Tavarez se gana la vida como carpintero debido a suspensión del béisbol

View this post on Instagram

!!!! Un mensaje para todos los deportistas , en especial para nosotros los peloteros, una vez mi papá me dijo , por lo único que te debe dar vergüenza !!! Es que te encuentren robando , pero porque te vean trabajando nunca te avergüences, hoy somos muchos los atletas sin trabajo, pero no te quedes en tu casa esperando una oportunidad, acuérdate que si la oportunidad no llega a tu casa , sal a buscarla !!! Hay muchas manera de poder sobrevivir, nadamas no tiene que ser de deporte , papá Dios no está dando una oportunidad cada día con tan solo levantarnos con salud a ti y tu familia 🙏🏽🙏🏽 levántate dale gracias a Dios y ponte la ropa de pelea y sal a busca la manera , de buscarte el pan para tu familia (siempre y cuando sea ,sin hacer lo mal echo ) Dios lo bendiga y espero en papá Dios que esta pesadilla pase pronto y podamos volver hacer lo que tanto amamos 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 #baseball #mlb #Dioslobendiga #sacrificio #familia #republicadominicana #beisbol