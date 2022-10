(VIDEO) Pelegrín dice “el problema fundamental es que el Estado no distribuye con justicia rentas mineras”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, consideró este miércoles, que República Dominicana tiene que explotar todos sus recursos, con los mayores estándares de seguridad.

Al conversar durante una visita a El Nuevo Diario, sobre su parecer acerca de la explotación que pretende hacer la compañía canadiense GOLDQUEST en San Juan, explicó que el motivo por el cual las comunidades suelen oponerse a la explotación minera más que medioambiental, es fundamentalmente de distribución de las rentas mineras con justicia.

“El problema yo creo que no es medioambiental. Esos problemas se plantean sencillamente porque el Estado no ha tenido la capacidad de distribuir con justicia, como manda la Constitución, las rentas mineras”, dijo Castillo.

En ese sentido, resaltó que el Gobierno está recibiendo renta de las empresas mineras y las comunidades cercanas a las minas, no reciben los beneficios.

“Tú lo ves en el centro del país, donde están las minas más grandes del país y de las más grandes del mundo. Las comunidades que están ahí deberían tener una reinversión de los ingresos mineros en una proporción más significativa, eso nunca se ha hecho, por eso surge ese ambiente de inconformidad de malestar”, destacó.

“Lo dije como ministro, se lo dije al presidente Medina y se lo dije a muchos otros, si no resolvemos eso en donde tenemos la mejor minería, la más grande, el reto del país cada vez que venga un proyecto minero, no va a querer que llegue la minería porque no va a sentir los beneficios y sí puede sentir los prejuicios2, sostuvo.

Relacionado