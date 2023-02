(VIDEO) Peggy, esperanzada en aprobación ley termine con transfuguismo en el país; dice alianzas primarán en el 2024

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La presidenta en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Peggy Cabral, manifestó este miércoles que, aunque en el país los legisladores no quieren aprobar una ley de transfuguismo que acabe con la tendencia de individuos pasar de un partido político a otro por beneficios personales, algún día se aprobará la iniciativa por la presión que supone tal comportamiento.

Sostuvo que cuando se acerca la precampaña se produce un mercado persa en el país y la falta de principios siempre posibilita que dirigentes políticos abandonen su partido, a fin de obtener beneficios particulares.

“Mira, yo soy amante de la ley del transfuguismo, pienso que es una pena que en nuestro Congreso no se apruebe porque yo soy diputada por un partido que me ha dado la posibilidad, a veces por dos veces o tres periodos y resulta que en el día de mañana creo que debo irme a otro partido, perfecto, pero no te llevas la diputación”, expresó.

Puntualizó que en esta etapa deben trabajar únicamente con los dirigentes que tienen conciencia y con los que están verdaderamente comprometidos con la institución partidaria y la población.

Elecciones

La dirigente política expresó que el PRD quiere tener candidatos en todos los estamentos de poder con miras a las elecciones generales del año 2024 y por ello han comenzado a reunirse con los precandidatos a regidores, diputados, alcalde, y senador, empezando por el Distrito Nacional.

“Eso se va a hacer en todas las provincias y estamos trabajando para eso porque un partido en elecciones tiene que tener los candidatos que aspiren”, acotó la viuda de Peña Gómez.

Aseguró, además, que ya la República Dominicana está en campaña y se está trabajando a lo interno de todas las organizaciones partidarias, aunque, según la ley, no esté no es el tiempo autorizado para ello.

Alianzas

También, Cabral señaló que las alianzas van a primar para el próximo torneo electoral, y en todos los sentidos, porque sería muy difícil que un partido pueda pasar solo con las condiciones actuales.

“Las elecciones municipales van a ser clave, van a reflejar un poco quizás lo que va a ocurrir después, pero las alianzas van a ser lo que va a primar en las próximas elecciones”, reiteró.

