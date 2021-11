(VIDEO) Pedro Urrutia sostiene cine dominicano aún no es 100 % rentable

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cineasta Pedro Urrutia sostuvo este viernes que el cine local efectivamente ha evolucionado y cuenta con una estructura que tanto a nivel de equipos, estudios y técnicos, no hubiera sido posible sin la existencia de la legislación con la que hoy cuentan, no obstante, consideró que la producción cinematográfica en el país aún no es 100 %.

“El cine es rentable cuando tú mezclas las ventas por taquilla, la distribución, que no es tan solo en plataforma streaming, sino también que uno lo lleva a un circuito de canales, de embajadas culturales y demás, entonces eso es lo que uno quiere seguir incentivando, que el dominicano apoye más su cine”, expresó.

Urrutia emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Asimismo, señaló que, a pesar de que el cine dominicano ha alcanzado cierto nivel gracias a la Ley 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana, consideró que se necesitan mejorar ciertos aspectos de la misma.

En tal sentido, el director cinematográfico consideró que se debe mejorar el apoyo al productor local, en cuanto a publicidad y mercadeo, ya que nada de eso lo contempla la actual legislación.

“El productor local tiene básicamente que bandeársela buscando compañías que le puedan ayudar en la publicidad y demás, entonces eso por un lado complica el tema de la comercialización del proyecto”, señaló.

De igual forma, manifestó que es necesario que se otorguen más beneficios para los empresarios, indicando que, mientras más atractivos encuentre este grupo el área del cine, más apoyo van brindar a la industria.

Cineastas dominicanos

Durante la entrevista Urrutia dijo que la nueva generación de cineastas dominicanos están enfocados mayormente en contar sobre la cotidianidad y la cultura del país, y en hacer un cine diferente que pueda ser exportable, para así lograr tener una mejor industria en el futuro.

“Ahora hay muchos cineastas que están haciendo proyectos buenísimos y están siendo aceptados no nada más en festivales, ya se están distribuyendo en HBO Max, en Amazon, y muchas plataformas de streaming importantes, y que cada vez vienen siendo más que esos cineastas que hacen los típicos proyectos”, expresó.

“Carta Blanca”

Al hablar de su producción cinematográfica “Carta Blanca”, el cineasta consideró que esta es la primera película que muestra exactamente lo que sucede dentro de la Policía Nacional y las razón por la cual se busca reformarla, y lo que pudo contar gracias a la colaboración de varias personas, entre ellas el político Francisco Dominguez Brito, el exministro de Defensa, Sigfrido Pared.

“Muchísimos policías y personas, que lamentablemente sus nombres los tengo que mantener anónimos, me ayudaron para poder contar no tan solo la realidad de la Policía, si no también el código de carta blanca, que es un código tabú que uno escucha mucho en los lugares populares de acciones sin repercusión, en eso se vincula mucho el tema de la Policía”. expuso.

También, Urrutia resaltó que la producción cuenta con un excelente elenco, del cual formaron parte los actores Pepe Sierra, Julio Bracho, Damián Alcazar y Dalisa Alegría, así como los exponentes urbanos Tempo, El Alfa, Mark B, y entre otros talentos del ámbito local.

Asimismo, manifestó sentirse muy agradecido porque las personas han respondido muy bien frente a la película y cada fin de semana, a partir de su estreno, los números de las taquillas vendidas han seguido subiendo.

