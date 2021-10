(VIDEO) Pedro Urrutia realiza gala premier de la película “Carta Blanca”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Luego de su recorrido por varios festivales, este lunes se llevó a cabo la gala premier de la película de acción, drama y suspenso “Carta Blanca”, del director de cine Pedro Urrutia, en Caribbean Cinemas de Downtown Center, donde se dieron cita sus protagonistas, figuras del arte dominicano, empresarios, políticos, familiares, amigos de la prensa, productores y relacionados.

El filme, inspirado en hechos reales, cuenta la oculta realidad sobre los policías y el código “Carta Blanca” en República Dominicano.

“En la película se están dando muchos detalles que se desconocen dentro de la institución policial, de códigos de la calle, sobre todo la temática de Carta blanca. Básicamente es un proyecto, que por eso a tomado mucho tiempo, por el cuidado que se le ha dado”, manifestó Urrutia.

Además, agregó que llevar a Carta Blanca a la pantalla grande no ha sido fácil, “el trayecto de estar hasta el día de hoy aquí, desde hace seis años, ha sido de muchas altas y bajas, pero, sobre todo, de un proceso donde nunca dejé caer este proyecto por más daños que intentaron hacerle, dejándonos solo y hasta con maltrato. Lo serio que es este proyecto, y la realidad que cuenta, me enorgullece de verlo nacer, crecer y que hoy en día pueda caminar con la misma o mejor fuerza y actitud que me caracterizan”.

Urrutia manifestó que lo serio del proyecto y su realidad lo enorgullece, ver su evolución para que hora en día pueda caminar con misma fuerza y actitud con las que siempre se ha caracterizado.

“Esta realidad es la denuncia de muchas voces que han intentado denunciar esto, pero es la realidad también de muchos policías buenos y honestos que trabajan dentro de la institución combatiendo todo tipo de fuerzas, tanto internas como externas. Esta es también la realidad del joven policía en la actualidad y la cantidad de factores que atraviesa”, agregó el cineasta.

En la película se narra la historia de Manuel Mena, un policía que vive entre dos mundos: llevando o los criminales ante la justicia y tratando de no caer ejecutado bojo el sistema que se rige.

“Carta Blanca” cuenta con un guion original del mismo Urrutia, producida por “One Allionce” y con la distribución de Caribbean Films Distribution.

“Agradecerle a mi familia, por el enorme esfuerzo de lo que significa para nosotros realizar esta película; o coda uno de los actores, por confiar en mí, y también a todo el crew técnico que dedicó horas, tiempo, sacrificio y empeño para que esta película se convirtiera hoy en una realidad, y poder llevar lo calidad y estándar de mi visión a ser una realidad”, expresó Pedro Urrutia durante el evento.

La película llegará a los cines del país a partir del jueves 21 de octubre y cuenta con un elenco compuesto por actores nacionales e internacionales, como el dominicano Pepe Sierra, lo mexicanos Damián Alcázar y Julio Bracho y los artistas urbanos Tempo, El Alfa, Mork 8 y La Manta.

Además, participan los actores dominicanos Héctor Aníbal, Dalisa Alegría, Ramón Candelario, Vlad Sosa, Soraya Pino, Gerardo Mercedes El Cuervo, Liondy Ozona, Emil Mariani, Rafael Estephan, Enrique Quailey, Anderson Humo, entre otros.

