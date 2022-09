(VIDEO) Pedro Jiménez: “Si 20% de vehículos cambia a electricidad, hay que cerrar el país por falta de energía”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Pedro Jiménez consideró que si la transición de combustión a electricidad alcanza el 20% del parque vehicular en la República Dominicana, el país se sumergirá en “un caos”, argumentando que “aquí no se produce la cantidad de megavatios necesarios para suplir la demanda actual”.

“Si aquí se transforma el 20% del parque vehicular a movilidad eléctrica, hay que cerrar el país, porque no hay capacidad y no hay energía suficiente para suplir los vehículos eléctricos”, estimó.

Manifestó que le encantaría que todos los vehículos que circulan en el territorio nacional sean eléctricos por los innumerables beneficios ambientales, de seguridad y económicos que presentan; sin embargo, externó que el país aún no está preparado para dar ese gran salto.

“Al país ahora mismo no le conviene convertirse a movilidad eléctrica, porque ¿Cuánto es la demanda de consumo eléctrico de la República Dominicana? ¿Se está supliendo la demanda eléctrica en República Dominicana?”, cuestionó.

Al debatir junto a Kenven Rodríguez y Francisco Amparo el auge que han tomado los autos eléctricos y cómo están llamados a liderar el futuro de la movilidad, el comunicador expuso en el programa “Con el Tanque Full”, transmitido El Nuevo Diario TV, aclaró que, contrario a la versión de alguno, el problema eléctrico de República Dominicana no es directamente culpa de esta gestión de gobierno, porque la falta de organización es algo que impera desde hace décadas.

“El problema no es del Gobierno, porque la falta de planificación viene desde hace mucho; por eso, aquí tú no puedes pretender que vas a tener un vehículo eléctrico, cuando no se te garantizan ni siquiera las 24 horas de luz”, expuso.

Sin embargo, el profesional entiende que es necesario que desde el Estado se continúe impulsando la transformación de la movilidad, apoyando iniciativas locales que incentiven el uso de vehículos híbridos.

“Nosotros podemos sustentar la transformación a largo plazo en lo que se va adaptando el sector de energía eléctrica en República Dominicana, cogiendo los vehículos que están en buenas condiciones, que podemos adaptar sistema de hidrógeno y con eso, cumplimos con nuestra cuota para el medio ambiente, con la responsabilidad social de que las personas consuman menos combustibles y sobre todo, tendremos la facilidad de que no dependemos directamente de la electricidad”, indicó.

